Валерий Карпин – журналистам: что вам хочется услышать? Что я не сплю и переживаю?

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о переживаниях из-за неоднозначных результатов.

– Спать сейчас, когда снова совмещаете сборную и клуб, стали хуже, чем весной?

– Что сейчас сна стало меньше — точно. Например, весной можно было бы лечь спать, а сейчас надо еще подготовить теорию.

– Это скорее про рефлексию, переживание проблем.

– Вам хочется услышать что? Что я не сплю и переживаю? Да, негативные результаты сна не добавляют, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В семи стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.