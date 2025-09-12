«Марсель» — «Лорьян»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Леонар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После трёх туров французской Лиги 1 «Марсель» набрал три очка и занимает 10-е место. «Лорьян» заработал три очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре марсельская команда проиграла «Лиону» со счётом 0:1, а «Лорьян» уступил «Лиллю» со счётом 1:7.

Материалы по теме Официально «Марсель» арендовал у «Интера» защитника сборной Франции

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: