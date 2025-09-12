Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Амкале» раскрыли, зачем пригласили 70-летнего Александра Медведева на матч Кубка России

В «Амкале» раскрыли, зачем пригласили 70-летнего Александра Медведева на матч Кубка России
Основатель «Амкала» Герман Попков рассказал, что медийный клуб хотел отметиться рекордом, поэтому пригласил в команду для участия в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Салютом» (2:1) бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31'     1:1 Папикян – 43'     2:1 Сабуа – 75'    
Удаления: нет / Крикуненко – 85'

«У нас уже были рекорды: самый молодой футболист, самый высокий футболист, хотели обновить рекорд по самому возрастному. Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером как следить за собой и также участвовать в спортивных движухах. Он сразу же отозвался и очень положительно отнёсся к нашей идее», — приводит слова Попкова ТАСС.

Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России. Ранее рекорд российского футбола принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке страны в возрасте 58 лет и 136 дней.

