Защитник «Зенита» Караваев заявил, что у него не было рецидива тяжёлой травмы ахилла

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своей травме.

— Смотри, Слава, была вот эта история с рецидивом, то ли не рецидивом. Расскажи, как это всё было.

— Я просто летал к доктору, он всё посмотрел. Естественно, ему что-то не понравилось, но по срокам ничего как бы не поменялось. То есть это не рецидив, как ты, грубо говоря, опять рвёшь, и у тебя там добавляется там ещё [срок].

— То есть процесс какого-то заживления пошёл не так, как планировалось изначально?

— Да, именно. То есть, допустим, меня там изначально шрам беспокоил, потому что новая какая-то технология, он не как вот у ахилла там, ну, большой, у многих он прям большой скобами, а тут вообще он прям небольшой такой, аккуратный. А так, в принципе, всё нормально было. Я когда вернулся, по срокам целым ничего не поменялось.

— Фиксируем, никакого рецидива не было?

— Рецидива точно не было, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».