Защитник «Зенита» Караваев не смог назвать точный срок своего возвращения после травмы

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что не может назвать точный срок своего возвращения после травмы. В январе российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов сине-бело-голубых в Катаре. С тех пор на поле Караваев не появлялся.

— Ахилл порван. Скажи нам, когда ждать тебя в футбол-то?

— Сложно сказать. Наверное, опять же, это размытые, наверное, термины, вот эти все по срокам, потому что кто оперировал, говорит, середина октября-конец октября. Но опять же, как уже и говорили, в зависимости от полей, потому что все знают, что в России тяжёлые потом поля, погодные условия — это тоже может сказаться. Сейчас тяжело сказать именно по срокам, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».