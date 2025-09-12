Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Джек Грилиш признан лучшим игроком АПЛ в августе

Комментарии

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ за август. Об этом сообщила английская Премьер-лига в социальной сети Х.

В августе 30-летний Джек Грилиш провёл три матча в чемпионате Англии. В 1-м туре он вышел на замену на 71-й минуте в матче с «Лидс Юнайтед» (0:1). Далее англичанин появлялся на поле с первых минут во встречах с «Брайтоном» (2:0) и с «Вулверхэмптоном» (3:2). На счету Джека Грилиша четыре результативные передачи.

«Эвертон» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (9).

