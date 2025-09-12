Дмитрий Парфёнов рассказал о переговорах с «Динамо» Киев перед переходом в «Спартак»



Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал о переговорах с киевским «Динамо» перед трансфером в стан красно-белых. Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год и стал четырёхкратным чемпионом страны.

— Когда тебя уже фактически забирал «Спартак», он пришёл за тобой не первым. За тобой первым пришёл, ни много, ни мало, «Динамо» Киев.

— Ну, там, в принципе, по-другому не могло быть. Это и чемпионат свой, и наша команда, мы, по сути, скажем так, два кубка выиграли. А так там была фраза, первенство не разыгрывается, а вторенство разыгрывается, то есть ты, ну, если ты занимаешь второе место, ты, в принципе, там чемпион. И ты всё время в этом давлении, в этом, ну, тебя просто не подпускают.

Когда было приглашение, я же был на встрече с президентом известным и с тренером-глыбой, с Васильичем, но как мне удалось сказать, что я поеду домой… Я вот до сих пор…

— Вот я хотел спросить, как отказать Лобановскому?

— Я не отказывал. Я говорю: «Окей, я подумаю». Ну, не то, что подумаю, ты там особо не говоришь. Как собака вот эта в машине раньше вот эта мотлялась. Я вот до сих пор, и ну, никто вообще не понимает, как это удалось вообще просто взять и поехать домой. Просто в этот же вечер мне же позвонили, ну, понятно, что, наверное, была информация, что надо на опережение играть.

— Тебе позвонили из «Спартака»?

— Да. Я вернулся домой и утром уже улетел в Москву подписывать, — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».