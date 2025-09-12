Карпин ― о возможном снятии бана со сборной России: не вижу смысла заниматься самообманом

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин высказался об отстранении России от международных футбольных турниров.

— Мы отстранены уже три с половиной года. Был ли момент, когда вы подумали: возвращение стало ближе?

— Не вижу смысла заниматься самообманом, тем более в ситуации, где от меня ничего не зависит.

— Вы себе отводите срок, сколько лично готовы ждать?

— Он контрактом отведён — 2028 год.

— А если и тогда не вернут?

— Посмотрим. Люди и ситуации меняются. Посмотрим, что будет через три года.

— Моуринью недавно сказал, что чуть ли не вечно готов работать.

— Каждому своё. Я вечно не готов. У меня ещё есть семья и маленькие дети. Отметка сейчас есть — 2028 год.

– Есть ли какой-то личный пунктик? Что вы себе сказали: «Я должен доработать до возвращения в любом случае».

– Не хотелось бы теоретизировать. Никаких «пунктиков» нет, но вернуться в официальные матчи, очевидно, мы все в сборной и я, в частности, очень хотим, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.