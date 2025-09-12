Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Можно было обратиться по любому вопросу». Мор рассказал, каким ему запомнился Хаджи

«Можно было обратиться по любому вопросу». Мор рассказал, каким ему запомнился Хаджи
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об ушедшем из жизни экс генеральном менеджере красно-белых Александре Хаджи. О смерти Александра Хаджи стало известно сегодня, 12 сентября. Бывший администратор «Спартака» умер на 80-м году жизни.

«Александр Хаджи был профессионалом в своём деле. Он и мной занимался, когда я только приехал в «Спартак». Хаджи занимался абсолютно всем: и подбором жилья, и гражданство помогал оформить побыстрее. К нему можно было обратиться по любому вопросу. Это очень грустная новость. Мои соболезнования», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

