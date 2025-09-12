«Можно было обратиться по любому вопросу». Мор рассказал, каким ему запомнился Хаджи

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об ушедшем из жизни экс генеральном менеджере красно-белых Александре Хаджи. О смерти Александра Хаджи стало известно сегодня, 12 сентября. Бывший администратор «Спартака» умер на 80-м году жизни.

«Александр Хаджи был профессионалом в своём деле. Он и мной занимался, когда я только приехал в «Спартак». Хаджи занимался абсолютно всем: и подбором жилья, и гражданство помогал оформить побыстрее. К нему можно было обратиться по любому вопросу. Это очень грустная новость. Мои соболезнования», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.