Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Спартака» Шикунов высказался о смерти Александра Хаджи

Экс-спортдиректор «Спартака» Шикунов высказался о смерти Александра Хаджи
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новость о смерти экс-администратора клуба Александра Хаджи.

«Какой ужас! Это мой товарищ. Я даже не знал. Царствие небесное ему! Потрясающий человек и работник, с которым мы столько лет вместе проработали в «Спартаке». Ужасно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в «Спартаке» он завоевал с ним 11 золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны. С 2022 года был членом Комитета ветеранов «Спартака».

Материалы по теме
Ушёл из жизни бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android