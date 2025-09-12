Экс-спортдиректор «Спартака» Шикунов высказался о смерти Александра Хаджи

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новость о смерти экс-администратора клуба Александра Хаджи.

«Какой ужас! Это мой товарищ. Я даже не знал. Царствие небесное ему! Потрясающий человек и работник, с которым мы столько лет вместе проработали в «Спартаке». Ужасно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в «Спартаке» он завоевал с ним 11 золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны. С 2022 года был членом Комитета ветеранов «Спартака».