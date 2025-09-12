Караваев — о титуле «Зенита» в 2024 году: почему думают, что мы не заслужили чемпионство?

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о чемпионском титуле сине-бело-голубых по итогам сезона-2023/2024. Тогда «золото» Мир РПЛ могло заработать «Динамо», однако в последнем туре москвичи проиграли «Краснодару», пропустив вперёд себя «Зенит».

— Не было ощущения, когда ты ещё играл, что вот то чемпионство, когда с «Динамо», как будто случайно выиграли?

— Я бы так не сказал. Почему? Ну как бы мы важный матч, который за чемпионство, выиграли. Почему люди думают, что мы не заслужили чемпионство? Может быть, да, какие-то игры мы не проводили на таком уровне, как чемпионы.

— Смотри, в позапрошлом сезоне, если бы «Динамо» не было «Динамо», чемпионами должны были становиться, скорее всего, они. Им нужно было сыграть вничью с «Краснодаром».

— Но они же не сыграли.

— Нет ощущения, что через сезон вернулось, что там случайно выиграли?

— Ну, даже сложно сказать, потому что, получается, в позапрошлом и в прошлом сезонах не от нас всё зависело. Но мы всё равно боролись до конца. Допустим, в позапрошлом победили своей игрой. Естественно, там люди свою игру не заработали. Мы стали чемпионами. Ну, по сути, я бы не сказал всё равно, что мы не заслужили. Даже не могу сказать, что нам вернулось. И в целом, наверное, в прошлом сезоне у «Краснодара» они провели скорее свой лучший сезон. И вообще, отрезок вот этот последний, когда они вырвали эти очки, — мне кажется, тут заслуга больше «Краснодара», потому что и по очкам, даже если считать, мы набрали больше, чем даже в чемпионские сезоны, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».