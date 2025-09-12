Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Семак — о Жерсоне: он пока не будет работать с общей группой «Зенита»

Семак — о Жерсоне: он пока не будет работать с общей группой «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии бразильского полузащитника Жерсона. У игрока было небольшое повреждение, он пропустил прошлый тур Мир РПЛ.

— Бразильский вопрос. Каково состояние Жерсона, когда он будет готов приступить к тренировкам, выйти на поле? И все ли уже вернулись из сборных, присоединились к команде?
— Ещё не все вернулись, но сегодня все вернутся. Что касается Жерсона, то он уже вышел на футбольное поле. Пока работать с общей группой не будет. Как быстро он вернётся, будет зависеть от того, как быстро он будет набирать форму, насколько медицинский штаб будет готов его выпустить на поле, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах «Зенита» в РПЛ и не отметился результативными действиями. По данным СМИ, сумма трансфера бразильского игрока в «Зенит» составила € 25 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

