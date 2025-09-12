Скидки
Главная Футбол Новости

«В моменте думаешь, что ходить никогда не будешь». Игрок «Зенита» Караваев – о травме

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как перенёс тяжёлую травму ахиллова сухожилия. Российский футболист получил повреждение в январе во время сборов сине-бело-голубых в Катаре.

— Слушай, тебе говорят, что ты семь месяцев без футбола. Ну, как? Какая мысль первая?
— Сейчас я могу улыбнуться, конечно, но тогда… Это самая, наверное, тяжёлая травма. То есть даже крестообразные связки, наверное, не настолько тяжёлые, потому что тут ты даже ходить не можешь два месяца. Просто вот, ну, не ходишь. И ты уже в один момент думаешь, что ходить никогда не будешь, потому что вот это вот тянется, тянется. И у тебя ещё дни идут [медленно], потому что по сути, минимум активности у тебя.

И, конечно, первая [реакция] — было прям очень неприятно, конечно, расстроился очень сильно. Но потом как-то более-менее уже когда и начал в зал ездить, сюда вернулся, как-то уже всё равно попроще, и ребят начал видеть, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

