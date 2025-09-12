Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Всякое бывает». Вячеслав Караваев — о неудачном старте «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Аудио-версия:
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о неудачном старте сине-бело-голубых в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

— Что происходит?
— А что происходит?

— Ну, допустим, самый неудачный старт «Зенита» за последние, там, много лет.
— Да, ну, всякое бывает (улыбается).

— «Зенит» впервые за шесть лет проиграл чемпионат. Ну, как со стороны смотрелось?
— Ну, неприятно смотрелось, естественно. Ты ещё переживаешь больше, когда смотришь со стороны, естественно, ты помочь ничем не можешь, и у тебя переживания прям… Особенно вот я смотрел, не поехал в Москву, со «Спартаком» игра — последние 15 минут я не смотрел. Ушёл, короче, оставил телевизор и слушал просто что-то, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

