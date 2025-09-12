Мантуан поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Балтикой»

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Балтикой». Команды встретятся в рамках 8-го тура Мир РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.

— Чего ждете от матча с «Балтикой»? Вы играли с этой командой на сборах?

— Могу сказать, что очень сложной будет игра, ровно как и все остальные в чемпионате России. «Балтика» действительно очень здорово начала чемпионат. Мы встречались на летних сборах, быстро стало понятно, что соперник непростой и в официальных матчах будет непросто. Поэтому от нас требуется выполнить все требования тренерского штаба, внимательно слушать главного тренера и делать все возможное, чтобы увезти домой победу, — цитирует Мантуана официальный сайт «Зенита».