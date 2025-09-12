Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Поиграл в Европе — знаю, как это работает». Защитник «Зенита» — об ужесточении лимита

«Поиграл в Европе — знаю, как это работает». Защитник «Зенита» — об ужесточении лимита
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. Напомним, Караваев ранее выступал за чешские клубы «Спарта», «Яблонец» и «Дукла».

— Как ты относишься к лимиту, к ужесточению?
— Наверное, когда у тебя больше футболистов высокого уровня, независимо, иностранцев или нет, — это лучше. Поэтому думаю, что всё-таки, если лимита не будет, может быть, и даже лучше будет. Не знаю.

Я поиграл в Европе. Знаю, как это всё работает. И даже когда приехал в Нидерланды, я знал, что тренер правого защитника того привозил себе. Но когда я приехал, он всё равно меня поставил, потому что я какой-то матч хорошо сыграл, и всё, и потом начал выступать. И в целом в «Витессе» была многонациональная вообще команда. И никаких у них там проблем нет, что ты нидерландец, ты там должен играть. Так же — в Чехии. Единственное, у нас вот, я, может быть, говорил уже, с чехами такой момент: костяк нужен именно, допустим, в России русский, всё равно. То есть капитан и вот прям костяк русский, вот так же в Чехии случилось.

— В целом ты против лимита?
— Ну в целом да. Естественно, как бы для русских футболистов, наверное, лучше, так как сейчас больше русских будет играть. Естественно, мне сложно сказать, потому что вроде бы хорошо, что ты будешь играть, потому что ты с русским паспортом, но, наверное, меньше топовых звёзд поедет в Россию, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

