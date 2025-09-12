Спортдиректор «Спартака» Кахигао подвёл итоги трансферного окна летом

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао подвёл итоги летнего трансферного окна для красно-белых. Клуб подписал форварда Антона Заболотного, хавбека Жедсона Фернандеша, и трёх защитников Илью Самошникова, Кристофера Ву и Александера Джику.

«Трансферное окно было долгим. Подготовка началась задолго до его начала. В прошлое окно я пришёл под его начало и не мог подготовиться. В итоге у нас пять трансферов этим летом — Джику и Ву, которые вчера провели первую тренировку, Жедсон, Самошников и Антон Заболотный. В целом получилось больше трансферов на выход. Но мы довольны тем составом, который мы имеем, у нас сейчас 26 футболистов. Были сложности — геополитическая ситуация, она сильно влияет. 70-75 процентов футболистов, с которыми мы контактируем, не хотят приезжать в Россию. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.