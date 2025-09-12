Скидки
Кахигао объяснил уход центральных защитников Дуарте и Чернова из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао объяснил уход центральных защитников Алексиса Дуарте и Никиты Чернова из клуба в летнее трансферное окно — 2025.

«Уже с зимы мы думали об усилении обороны и центральных защитников. Нам надо выигрывать борьбу. Так же в переходных фазах были проблемы, начало атаки — выход из обороны тоже проблематичны. С этим мы и работали. Никита Чернов получал мало времени, ситуация для всех была не очень хорошая. Дуарте был не совсем доволен своим временем. Мы приняли решение и усилились двумя защитниками хорошего уровня. Финансовая сторона тоже успешная. Джику — опытный игрок, выступал на больших турниров. За Ву «Ренн» в своё время заплатил 10 миллион, он ещё будет расти», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

