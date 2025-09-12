Карпин подробно объяснил, почему не вызывает полузащитника «Спартака» в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подробно объяснил, почему не вызывает в национальную команду хавбека «Спартака» Наиля Умярова. По некоторым статистическим данным, Умяров — один из лучших полузащитников в Мир РПЛ.

— Когда сборная России представила состав, в котором не было Наиля Умярова, «Спартак» опубликовал про него такой пост: «Он — лучший в РПЛ по количеству минут на поле (600), лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459), лучший полузащитник по количеству точных передач (340), лучший полузащитник по возвратам мяча (115), лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км)». Видели это?

— Да, видел. Но по статистике всегда есть или могут быть вопросы. Сколько пробежал и куда. Сколько передач отдал, на сколько метров и куда.

— Окей, тогда к другой статистике. С момента отстранения на позиции Умярова в сборную вызывались: Данил Пруцев, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Черников, Даниил Фомин, Артём Карпукас, Максим Мухин, Александр Коваленко, Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов (последние двое — на игру с Египтом, где играла молодёжь). Неужели за всё время отстранения вы не посчитали Умярова достойным вызова в сборную?

— Ну, во-первых, не все, кого вы назвали, играют на одной позиции с ним. А во-вторых, он начал играть на том уровне, на который можно обращать внимание, последний год.

— И что сейчас не так?

— У нас есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов. Это люди, которые уже знают все требования, они не первый раз здесь. На данном этапе решили использовать их, а не новичка.

— Если не вызывать Умярова, как он ваши требования узнает?

— В какой-то момент, возможно, вызовем. Есть конкуренция. В сборной есть опорные полузащитники, которые, как мы считаем, более адаптированы к требованиям. А вызывать по пять-шесть новичков, как это было два года назад, мы уже не будем. Вот приехали, например, Лукин и Глебов — этого достаточно, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.