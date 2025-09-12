Парфёнов сравнил эмоции от игры в еврокубках и чемпионате России при гегемонии «Спартака»

Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов сравнил эмоции от игры в европейских турнирах и чемпионате России в бытность футболистом красно-белых.

— У тебя было какое-то особое отношение к европейским матчам, как у игрока?

— Слушай, ну, здесь особое, но это всё равно восприятие другого турнира. И это тот турнир, который ты также ждёшь, просто он, по сути, в концовке у тебя года начинается, и ты, конечно, переключаешься. Это другая эмоция, я не в обиду там другим командам. Ну, всё равно эмоционально, да, ты едешь на «Бернабеу» или «Хайбери», это прям олдскул. Ну, конечно, это восприятие… Но ты же всё равно выходишь в игру, но априори, ты хочешь выиграть, ну, если ты хороший спортсмен. Ты уже в игре, когда ты в азарте, тебе делить-то чего? У тебя есть игра, тебе хочется обыграть, выиграть хочется, — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».