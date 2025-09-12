Спортдиректор «Спартака» Кахигао: сейчас Станкович доволен усилениями

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао не стал отвечать, какую позицию в составе просил усилить главный тренер Деян Станкович.

— Станкович рассказал, что просил усилить одну позицию несколько трансферных окон. Какую?

— Не буду разглашать, что обсуждается внутри. Могу сказать, что сейчас тренер доволен усилениями. Начиная с зимы были сделаны большие инвестиции и помощь от совета директоров, «Лукойла». Сейчас команда более сбалансирована, но, конечно, она может быть ещё лучше. Есть позиции, которые можно усилить в будущем. Но надо понимать, что не ты управляешь рынком. Хотя мне бы этого хотелось. Например, запретить трансферы, когда начинается чемпионат. Но в разных чемпионатах разные даты закрытие окон, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.