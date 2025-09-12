Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Вячеслав Караваев рассказал, как игроки «Зенита» относятся к юбилейному сезону команды

Вячеслав Караваев рассказал, как игроки «Зенита» относятся к юбилейному сезону команды
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как игроки сине-бело-голубых относятся к юбилейному сезону команды. Санкт-петербургскому клубу исполнилось 100 лет 25 мая 2025 года.

— Юбилейный сезон, 100 лет, вот это вот всё. Было такое ощущение, что немножко это как будто бы давит на команду, тренерский штаб, потому что, когда ты просто выигрываешь, ну проигрываешь, окей. А тут задача только выиграть, вот только выиграть. Не было давления?
— Да нет, потому что ну все уже всё равно профессионалы, все уже на таком уровне поиграли. Мне кажется, это всё прям… Может быть, где-то успокоенность какая-то есть, то, что уже столько лет там выигрываешь и думаешь, что сейчас выйдешь и спокойно выиграешь. Но из года в год, если посмотреть, все, наоборот, хотят «Зенит» обыграть специально, чтобы мы не стали чемпионом. И в прошлом году получилось, и как все праздновали, что мы не стали, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

«Поиграл в Европе — знаю, как это работает». Защитник «Зенита» — об ужесточении лимита
