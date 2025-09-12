Караваев: не согласен, что раньше «Зенит» играл намного лучше, чем сейчас

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на претензии болельщиков по поводу того, что раньше сине-бело-голубые играли намного лучше, чем сейчас.

— Слава, главный тейк болельщиков «Зенита» — что команда в последние два с половиной года играет хуже в футбол, чем раньше. Как ты можешь прокомментировать это? Согласен ли ты с этой историей или нет?

— Какие-то игры, может быть, да, но не согласен, что прямо два с половиной года назад мы играли намного лучше, чем сейчас. Уровень свой держали, но, опять же, повторюсь: мне кажется, и команды тоже подросли немножко, уже привыкли, допустим, к нашей игре, привыкли к тактике. И многие играют от обороны, то есть где-то не можем вскрыть. Это, как я помню, когда с «Уфой» мы 0:0 тут дома сыграли. А там реально 10 человек просто в штрафной.

— Ну, сейчас-то уже не стоят 10 человек. Ты просто смотри: приезжает махачкалинское «Динамо», да, они получили четыре, но они очень смело играют.

— Да, очень смело, но, опять же, мне кажется, что-то психологическое.

— У вас или у соперника?

— И у соперника, и у нас. То есть, допустим, соперник видит, что у нас, может быть, что-то где-то не получается, и поэтому вот, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».