Арне Слот, возглавляющий «Ливерпуль», стал лучшим тренером АПЛ в августе

Нидерландский специалист Арне Слот, возглавляющий «Ливерпуль», стал лучшим тренером АПЛ в августе. Об этом сообщила английская Премьер-лига в социальной сети Х.

В августе «Ливерпуль» под руководством Арне Слота одержал три победы в английской Премьер-лиге в матчах с «Борнмутом» (4:2), с «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) и с «Арсеналом» (1:0).

Арне Слот опередил остальных трёх номинантов: Режиса Ле Бриса («Сандерленд»), Энцо Мареску («Челси») и Дэвида Мойеса («Эвертон»).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков за три игры. Команда является действующим чемпионом страны.