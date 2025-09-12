Спортдиректор «Спартака» Кахигао: не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о некоторых финансовых и трансферных процессах в московском клубе.

— Почему многих игроков не удаётся продать? С ними расторгаются контракты.

— Не все трансферы были бесплатные, с некоторых мы вернули деньги. Даже когда человек уходит, такие трансферы надо оценивать комплексно — они тоже могут принести прибыль. Я не могу быть ответственным за тех футболистов, которые были приобретены до меня. Моя работа охватывает достаточно большой спектр, у нас были хорошие сделки. Мой опыт показывает, что такие сделки я проводил за свою карьеру. Но большие трансферы сегодня совершать непросто из-за политической ситуации. Многие не понимают, но чтобы осуществить даже один переход, надо согласовать 15 факторов.

Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла», мы — самодостаточный клуб. Например, в сделке с Ву мы хорошо сработали. Сделку с Джику тоже высоко оцениваю, он может принести пользу. В трансфере с Жедсоном участвовали три стороны — плюс «Бенфика», это усложняло. Рынок сейчас раздут, мне не нравится переплачивать за футболистов. Но таковы условия, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.