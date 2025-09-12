Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кахигао прокомментировал трансфер Жедсона в «Спартак»

Кахигао прокомментировал трансфер Жедсона в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал переход португальского полузащитник Жедсона Фернандеша в стан красно-белых. Он пополнил состав «Спартака» минувшим летом, перейдя из турецкого «Бешикташа».

«Когда речь идёт о большом футболисте, ты не думаешь о перепродаже и выгоде потом. Ты думаешь о качествах и том, как он может помочь сейчас. Это очень хороший трансфер. Он в том возрасте, когда игроки выходят на праймовый период. Я рассказывал, что надо много всего согласовать, чтобы завершить сделку. Всё началось зимой, мы старались тогда его приобрести. Но не удалось найти согласия с «Бешикташем» и «Бенфикой». У нас с Жедсоном сразу был хороший контакт, он мне говорил, что хочет в «Спартак». Это говорит о многом. Начиная с матча с «Зенитом» он показал, на что способен. Будет и дальше прибавлять», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Спортдиректор «Спартака» Кахигао: не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android