Кахигао прокомментировал трансфер Жедсона в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал переход португальского полузащитник Жедсона Фернандеша в стан красно-белых. Он пополнил состав «Спартака» минувшим летом, перейдя из турецкого «Бешикташа».

«Когда речь идёт о большом футболисте, ты не думаешь о перепродаже и выгоде потом. Ты думаешь о качествах и том, как он может помочь сейчас. Это очень хороший трансфер. Он в том возрасте, когда игроки выходят на праймовый период. Я рассказывал, что надо много всего согласовать, чтобы завершить сделку. Всё началось зимой, мы старались тогда его приобрести. Но не удалось найти согласия с «Бешикташем» и «Бенфикой». У нас с Жедсоном сразу был хороший контакт, он мне говорил, что хочет в «Спартак». Это говорит о многом. Начиная с матча с «Зенитом» он показал, на что способен. Будет и дальше прибавлять», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.