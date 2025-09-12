Скидки
Игрок «Зенита» Караваев назвал Мантуана лучшим правым защитником РПЛ

Игрок «Зенита» Караваев назвал Мантуана лучшим правым защитником РПЛ
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев обозначил сильнейшего правого защитника в Мир Российской Премьер-Лиге прямо сейчас. Он выделил своего одноклубника и прямого конкурента по позиции Густаво Мантуана.

— Самый сильный правый защитник в РПЛ прямо сейчас?
— Прямо сейчас? Ну, наверное, Мантуана и назову. Густаво — да, сейчас очень сильно выглядит, поэтому тут можно похвалить, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, Мантуан сейчас является основным правым защитником «Зенита». В нынешнем сезоне на его счету девять матчей, один гол и одна результативная передача.

