Фрэнсис Кахигао: Мангаш и Дуарте не хотели играть в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал, что ушедшие защитники Рикарду Мангаш и Алексис Дуарте не хотели играть за клуб. Мангаш перешёл в портульский «Спортинг», а Дуарте — в бразильский «Сантос».

«Важно отметить: мы хотим видеть в «Спартаке» тех, кто хочет здесь играть. Мангаш и Дуарте не хотели. Мангашу не было комфортно тут. Нам надо было найти подходящий вариант для него, и мы получили предложение только от одного клуба. То, что он забивает, очень хорошо. Желаю забить ему 50 голов, потому что это принесёт деньги и нам.

Дуарте был продан за те же деньги, что и куплен. Он был недоволен. Ещё раз: очень важно, чтобы футболист хотел быть здесь», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.