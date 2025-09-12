Вячеслав Караваев предположил, чего достигла бы сейчас сборная России на крупном турнире

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев предположил, чего могла бы добиться сборная России по футболу на крупном международном турнире.

— Чего бы эта сборная могла достичь на крупном турнире? Вот на Евро, например. Отобрались бы на Евро?

— Думаю, да. Ну, с таким составом, если говорим по последней игре с Катаром, которая была, — такой состав, мне кажется, из группы точно должен выйти. Если по игре так же будем действовать, спокойно, прям через пас, прессинг, то думаю, что из группы точно должны выйти.

— На чемпионате мира?

— На чемпионате мира тоже, — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».