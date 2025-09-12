Скидки
Шанхай Шэньхуа — Шаньдун Тайшань, результат матча 12 сентября 2025, счет 3:3, чемпионат Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого не смог обыграть «Шаньдун Тайшань»
Завершился матч 24-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Шаньдун Тайшань». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китая). Итоговый счёт — 3:3.

Китай — Суперлига . 24-й тур
12 сентября 2025, пятница. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 3
Шаньдун Тайшань
Цзинань
1:0 Хайцзянь – 18'     1:1 Казаишвили – 37'     2:1 Си – 42'     2:2 Казаишвили – 45+4'     3:2 Хаоян – 64'     3:3 Казаишвили – 85'    

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Ван Хайцзянь. На 37-й минуте полузащитник Валерий Казаишвили забил ответный мяч «Шаньдун Тайшань». Через пять минут полузащитник У Си вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд, реализовав пенальти. На 45+4-й минуте Валерий Казаишвили оформил дубль. На 64-й минуте отличился вышедший на замену полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Сюй Хаоян. На 85-й минуте Валерий Казаишвили сравнял счёт, забив свой третий мяч.

«Шаньдун Тайшань» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая сезона-2025. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Шанхай Шэньхуа» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Чэнду Жунчэн», у которого 53 очка.

