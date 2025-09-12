Скидки
Спортдиректор «Спартака» Кахигао высказался о проделанной работе в клубе

Спортдиректор «Спартака» Кахигао высказался о проделанной работе в клубе
Аудио-версия:
Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о проделанной работе в московском клубе. Кахигао в «Спартаке» с января 2025 года.

«Станкович доволен составом, как и я. Есть позиции, которые мы не смогли усилить, продолжим работу зимой. Сейчас состав, в котором и опытные, и молодые. Массалыга, Гузиев, Дмитриев могут доказать, что нам не надо проводить трансферы, а сделать ставку на молодых.

Когда я пришёл, мы были в необычной ситуации. У 12 футболистов завершались контракты в 2026 году. Не знаю, как так получилось, это было до меня. Сейчас мы смогли продлить порядка 10 контрактов во время трансферного окна, работать с этим параллельно над поиском усилений очень сложно», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Карпин остановит «Спартак», а Черчесов прервёт неприятную серию? Интриги 8-го тура РПЛ
Карпин остановит «Спартак», а Черчесов прервёт неприятную серию? Интриги 8-го тура РПЛ
