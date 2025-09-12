Карпин: лимит? Молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у среднего легионера

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— С вами связывались, чтобы услышать мнение по лимиту?

— Со мной — нет.

— А если бы позвали, какие аргументы бы использовали?

— Для начала я бы послушал. Услышав, что они хотят, смог бы привести свои аргументы.

— Вам скажут: много легионеров среднего уровня, надо, чтобы на их месте играли молодые россиянине.

— А я думаю, что молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у легионера среднего уровня, тогда они будут расти, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.