Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Карпин: лимит? Молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у среднего легионера

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— С вами связывались, чтобы услышать мнение по лимиту?
— Со мной — нет.

— А если бы позвали, какие аргументы бы использовали?
— Для начала я бы послушал. Услышав, что они хотят, смог бы привести свои аргументы.

— Вам скажут: много легионеров среднего уровня, надо, чтобы на их месте играли молодые россиянине.
— А я думаю, что молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у легионера среднего уровня, тогда они будут расти, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
Эксклюзив
«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
