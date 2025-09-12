Гаврилов: в «Спартаке» всё было на Александре Хаджи — не знаю, как он находил силы и время

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об ушедшем из жизни экс генеральном менеджере красно-белых Александре Хаджи. О смерти Александра Хаджи стало известно сегодня, 12 сентября. Он умер на 80-м году жизни.

«В «Спартаке» все были хорошими людьми — и даже те, кто работал на кухне и на базе. Александр Хаджи был добрым и внимательным парнем. Он делал всё, что было нужно: принимал и отправлял команду, судей и соперников. Всё было на нём. Не знаю, как он находил столько сил и времени, чтобы всё это выполнять. Это же кропотливая работа», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.