Валерий Карпин подробно высказался об идее ввести потолок зарплат в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подробно высказался об инициативе введения потолка зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге.

— А в ещё одну инициативу — потолок зарплат — верите?

— Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. Есть примеры КХЛ, МЛС, НХЛ — это коммерческие лиги, оттуда никто не вылетает. И, насколько я понимаю, таких трансферов, как в футболе, нет. Как это может работать в РПЛ — не знаю.

— Если вы против того же ужесточения, вы не хотите с этим бороться? Отстаивать свою точку зрения?

— Свою точку зрения я готов отстаивать, но также есть клубы, лиги и федерации. Думаю, их мнение должно учитываться, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.