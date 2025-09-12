Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Футбол Новости

Валерий Карпин подробно высказался об идее ввести потолок зарплат в РПЛ

Валерий Карпин подробно высказался об идее ввести потолок зарплат в РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подробно высказался об инициативе введения потолка зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге.

— А в ещё одну инициативу — потолок зарплат — верите?
— Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. Есть примеры КХЛ, МЛС, НХЛ — это коммерческие лиги, оттуда никто не вылетает. И, насколько я понимаю, таких трансферов, как в футболе, нет. Как это может работать в РПЛ — не знаю.

— Если вы против того же ужесточения, вы не хотите с этим бороться? Отстаивать свою точку зрения?
— Свою точку зрения я готов отстаивать, но также есть клубы, лиги и федерации. Думаю, их мнение должно учитываться, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
Эксклюзив
«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
