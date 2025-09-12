Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с мадридском «Реалом»
Поделиться
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «Сосьедада» в социальной сети X. Матч пройдёт в субботу, 13 сентября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.
Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Комментарии
- 12 сентября 2025
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:52ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым Официально
-
15:45
-
15:40
-
15:37
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:12
-
14:59
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:38
-
14:36
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:17
-
14:15
-
14:14
-
14:07
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:57
-
13:54