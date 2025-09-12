Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с мадридском «Реалом»

Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «Сосьедада» в социальной сети X. Матч пройдёт в субботу, 13 сентября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

