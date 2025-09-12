Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с мадридском «Реалом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «Сосьедада» в социальной сети X. Матч пройдёт в субботу, 13 сентября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.