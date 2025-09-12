«Челси» сообщил о согласовании перехода нападающего Эмеги из «Страсбурга»

Нападающий Эмануэль Эмега в 2026 году перейдёт из французского «Страсбурга» в английский «Челси». Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Футбольный клуб «Челси» договорился о подписании контракта с нападающим Эмануэлем Эмегой из клуба Лиги 1 «Страсбург», нидерландец официально присоединится к команде в 2026 году.

22-летний Эмега забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 27 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне, что принесло ему признание как одному из самых ярких молодых нападающих Европы», — написано в сообщении клуба.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке находится «Ливерпуль» (9).