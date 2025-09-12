Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин рассказал, как снимает давление после неудачных матчей

Валерий Карпин рассказал, как снимает давление после неудачных матчей
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как реагирует на поражения и неудачи.

— Стало ли сейчас больше давления, медиа в вашей жизни, инсайдов вокруг?
— Возможно, но я этого не знаю. Кто, что и где пишет нового? Всё как было, так и остаётся.

— Вы быстро отходите от поражений или долго рефлексируете?
— Смотря после какого матча. Бывает, что ты 0:4 проиграл, но понимаешь из-за чего. А бывает, что вроде бы всё сделали хорошо, но всё равно проиграли. Тогда понимания меньше, а рефлексии — больше.

— И как снимаете это давление с себя?
— Только тренировками. Чем быстрее к ним возвращаюсь — тем лучше, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
Эксклюзив
«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android