Валерий Карпин рассказал, как снимает давление после неудачных матчей

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как реагирует на поражения и неудачи.

— Стало ли сейчас больше давления, медиа в вашей жизни, инсайдов вокруг?

— Возможно, но я этого не знаю. Кто, что и где пишет нового? Всё как было, так и остаётся.

— Вы быстро отходите от поражений или долго рефлексируете?

— Смотря после какого матча. Бывает, что ты 0:4 проиграл, но понимаешь из-за чего. А бывает, что вроде бы всё сделали хорошо, но всё равно проиграли. Тогда понимания меньше, а рефлексии — больше.

— И как снимаете это давление с себя?

— Только тренировками. Чем быстрее к ним возвращаюсь — тем лучше, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.