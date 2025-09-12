Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: понравились трансферы «Краснодара» летом

Владимир Гранат: понравились трансферы «Краснодара» летом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Владимир Гранат высказался о летних трансферных кампаниях московского «Спартака» и «Краснодара».

«Если оценивать трансферную кампанию «Спартака» летом, Жедсон и Самошников — 100-процентное усиление, а Заболотный — футболист для ротации. Новых центральных защитников команды не знаю и не видел. Обычно, если топ-клубы подписывают футболистов, их знаешь по выступлениям. А про них ничего не могу сказать.

При этом мне понравились трансферы «Краснодара» летом, потому что клуб подписал футболистов из чемпионата Франции, которые играли ключевые роли в своих командах. «Быки» усилились точечно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили защитники Александер Джику («Фенербахче»), Кристофер Ву («Спартак»), Илья Самошников («Локомотив»), полузащитник Жедсон Фернандеш («Бешикташ») и нападающий Антон Заболотный («Химки»). Усилениями «Краснодара» стали вратарь Александр Корякин («Родина»), защитники Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Жубал («Осер»), Виталий Стежко («Черноморец»), полузащитники Гаэтан Перрен («Осер») и Дуглас Аугусто («Нант»).

Материалы по теме
Спортдиректор «Спартака» Кахигао: сейчас Станкович доволен усилениями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android