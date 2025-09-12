Владимир Гранат: понравились трансферы «Краснодара» летом

Бывший футболист Владимир Гранат высказался о летних трансферных кампаниях московского «Спартака» и «Краснодара».

«Если оценивать трансферную кампанию «Спартака» летом, Жедсон и Самошников — 100-процентное усиление, а Заболотный — футболист для ротации. Новых центральных защитников команды не знаю и не видел. Обычно, если топ-клубы подписывают футболистов, их знаешь по выступлениям. А про них ничего не могу сказать.

При этом мне понравились трансферы «Краснодара» летом, потому что клуб подписал футболистов из чемпионата Франции, которые играли ключевые роли в своих командах. «Быки» усилились точечно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили защитники Александер Джику («Фенербахче»), Кристофер Ву («Спартак»), Илья Самошников («Локомотив»), полузащитник Жедсон Фернандеш («Бешикташ») и нападающий Антон Заболотный («Химки»). Усилениями «Краснодара» стали вратарь Александр Корякин («Родина»), защитники Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Жубал («Осер»), Виталий Стежко («Черноморец»), полузащитники Гаэтан Перрен («Осер») и Дуглас Аугусто («Нант»).