Матия Попович: хочу оставить в ЦСКА такой же большой след, как и другие сербы

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Матия Попович заявил, что хотел бы стать значимым игроком для армейцев. О переходе Поповича ЦСКА объявил накануне, 11 сентября.

«Конечно, я знаю многих сербских футболистов, которые выступали здесь. Также уверен, что Милан Гаич поможет мне с адаптацией на первом этапе. Также благодарю за поддержку всех болельщиков. Хотел бы оставить в ЦСКА такой же большой след, который оставляли до меня здесь другие игроки из Сербии», — приводит слова Поповича официальный сайт ЦСКА.

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». Полузащитник перешёл в «Наполи» в 18 лет. В минувшем сезоне в составе молодёжной команды неаполитанцев Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.