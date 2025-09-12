Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матия Попович: хочу оставить в ЦСКА такой же большой след, как и другие сербы

Матия Попович: хочу оставить в ЦСКА такой же большой след, как и другие сербы
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Матия Попович заявил, что хотел бы стать значимым игроком для армейцев. О переходе Поповича ЦСКА объявил накануне, 11 сентября.

«Конечно, я знаю многих сербских футболистов, которые выступали здесь. Также уверен, что Милан Гаич поможет мне с адаптацией на первом этапе. Также благодарю за поддержку всех болельщиков. Хотел бы оставить в ЦСКА такой же большой след, который оставляли до меня здесь другие игроки из Сербии», — приводит слова Поповича официальный сайт ЦСКА.

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». Полузащитник перешёл в «Наполи» в 18 лет. В минувшем сезоне в составе молодёжной команды неаполитанцев Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
«Благодарен ему за помощь». Новичок ЦСКА Кармо — о Матеусе Алвесе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android