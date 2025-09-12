«Это читать нельзя». Валерий Карпин — о критике

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не читает критику в свой адрес в СМИ.

— «Спартак»-2009, сборная России, «Динамо» сейчас. Где давление было больше?

— Не знаю, как это оценить. Журналистов больше? Я их вижу только после игр, а про матчи не читаю.

— Как у вас получается не читать критику?

— Очень просто. В 2009-м читал, а потом сказал себе, что это нельзя читать.

— А вам ничего не отправляют?

— Мне — нет.

— Например, недавние слова Тимура Гурцкая. Он сказал: чем быстрее вы расстанетесь с «Динамо» — тем лучше.

— Мне такое не отправляют.

— А если друзья скинут тактический разбор «Динамо»?

— А кто мне это будет скидывать? Футбольные друзья мне позвонят и что-то скажут, а не будут писать в телеграм-каналах. Никто не знает, как мы готовимся к матчам, что хотим сделать.

— Если такой вопрос возникает, то вы можете подробно рассказать другу ситуацию.

— Это надо часов пять сидеть и общаться, и то всего не обсудить, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.