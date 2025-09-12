Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
«Это их дело, как ко мне относиться». Илья Самошников — о болельщиках «Локомотива»

«Это их дело, как ко мне относиться». Илья Самошников — о болельщиках «Локомотива»
Защитник московского «Спартака» Илья Самошников ответил на вопрос, не боится ли он, что болельщики «Локомотива» будут освистывать его на стадионе «РЖД Арена». Футболист выступал за железнодорожников с 2023-го по 2025-й. К «Спартаку» Илья присоединился в летнее трансферное окно — 2025.

— Не боитесь, что вас будут освистывать на «РЖД Арене»?
— Надеюсь, что я оставил о себе хорошие воспоминания у болельщиков «Локомотива». Это уже их дело, как ко мне относиться, — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Спартак» (11) — шестой. В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

