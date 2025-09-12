Карпин: захотят меня уволить — я не смогу на это повлиять. Тогда зачем переживать?

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не переживает из-за возможной угрозы увольнения.

– Акинфеев говорил: «Я проснусь – а команды нет. И что мне делать?»

– Когда я заканчивал с футболом, тоже, наверное, думал так. А сейчас, как я уже говорил, есть семья и маленькие дети, которых надо воспитывать.

– 10 лет назад у вас такого не было.

– Нет, конечно. Не знаю, когда это поменялось. Есть вещи, которые я могу контролировать. Увольнение – не такая вещь. Захотят меня уволить – я не смогу на это повлиять. Тогда зачем из-за этого переживать? Я могу повлиять на футболистов, на тренировки, на игры. На всё остальное – не могу. Тогда зачем мне переживать из-за того, на что я не могу повлиять? — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.