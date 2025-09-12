Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: Хаджи — очень компанейский человек, о нём только хорошие воспоминания

Валерий Кечинов: Хаджи — очень компанейский человек, о нём только хорошие воспоминания
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о бывшем генеральном директоре московского клуба Александре Хаджи. Сегодня, 12 сентября, стало известно, что Хаджи ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

«Очень жалко, что скончался наш администратор. О Хаджи только хорошие воспоминания. Он очень помогал в том числе мне. Всегда помогал решать какие-то бытовые проблемы. Был очень компанейский, общительный и весёлый человек. У него была куча друзей. Жалко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008‑го, в последние годы — генеральным менеджером.

Материалы по теме
Гаврилов: в «Спартаке» всё было на Александре Хаджи — не знаю, как он находил силы и время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android