Валерий Кечинов: Хаджи — очень компанейский человек, о нём только хорошие воспоминания

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о бывшем генеральном директоре московского клуба Александре Хаджи. Сегодня, 12 сентября, стало известно, что Хаджи ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

«Очень жалко, что скончался наш администратор. О Хаджи только хорошие воспоминания. Он очень помогал в том числе мне. Всегда помогал решать какие-то бытовые проблемы. Был очень компанейский, общительный и весёлый человек. У него была куча друзей. Жалко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008‑го, в последние годы — генеральным менеджером.