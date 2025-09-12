Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: не думаю, что Тюкавин сделает разницу в матче со «Спартаком»

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и московским «Динамо». Игра состоится 13 сентября. Начало — в 16:45.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Хорошо, что Тюкавин в принципе возвращается. Не думаю, что после такой паузы со «Спартаком» Константин сделает разницу. Не уверен, что он много сыграет. Бросать в такую зарубу человека после травмы… Здесь я настроен скептически.

Расстановка сил в игре не меняется. Фаворита в этом матче нет. Будет нервная игра, потому что обе команды прижаты к стенке. «Динамо» нельзя дальше терять очки. У них на воротах будет Лещук — исторически сложилось, что это хорошо для «Спартака». Не жду сумасшедшего качества игры, но будет нерв и эмоция», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

