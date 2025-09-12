Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым

ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым
Комментарии

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым.

«Новое соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона-2028/2029.

Игорь перешёл к нам в 2019 году и за это время выступил в 192 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, завоевал уважение болельщиков и стал одним из вице-капитанов команды!

Желаем Игорю новых побед в составе красно-синих!» — написано в сообщении клуба.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (16).

Материалы по теме
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android