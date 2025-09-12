Скидки
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о переходе бывшего нападающего «Локомотива»

Комментарии

Пресс-служба «Сочи» объявила о переходе в клуб гвинейского нападающего Франсуа Камано, который ранее выступал за московский «Локомотив».

«Франсуа Камано — игрок «Сочи»! Наш клуб заключил контракт по схеме «1+1» с гвинейским нападающим Франсуа Камано, известным в России по выступлениям за московский «Локомотив». Добро пожаловать в команду, Франсуа!» — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

Камано 29 лет, до перехода в «Сочи» он играл за саудовский «Дамак». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость гвинейского форварда в € 2,5 млн.

