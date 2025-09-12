Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Игрок «Краснодара» Перрен: вся Россия будет счастлива, если еврокубки вернутся

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену. По словам французского хавбека, вся Россия будет счастлива, если еврокубки вернутся.

— Президент РФС Дюков заявил, что российские клубы могут разбанить к концу 2025 года. Веришь, что сыграешь в еврокубках с «Краснодаром»?
— Конечно, мы думали об этом, подписывая контракт. Знаем о текущей ситуации, но если всё будет развиваться позитивно, то «Краснодар» — чемпион России, для меня это крупнейший клуб в стране, и точно будет шанс сыграть в еврокубках. Это то, чего я желаю себе, своим товарищам по команде, клубу, болельщикам и всей России. Думаю, вся страна будет счастлива, если еврокубки вернутся, — приводит слова Перрена «Спорт-экспресс».

Перен перешёл в «Краснодар» в летнее трансферное окно — 2025. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей во всех турнирах за чёрно-зелёных, забил два гола и сделал две результативные передачи. Контракт 29-летнего крайнего полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Перрена в € 8 млн.

