Главная Футбол Новости

Кечинов: по результату «Спартак» выправляет ситуацию, но игра оставляет желать лучшего

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых со столичным «Динамо» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворита в матче «Динамо» — «Спартак» точно нет. Всё-таки это московское дерби. «Динамо» и по игре, и по результату сейчас не в лучшем состоянии. «Спартак» по результату стал выправлять ситуацию, но игра оставляет желать лучшего. Команду лихорадит. От победы над «Сочи» остался осадок, будто проиграли. Мы увидим забитые мячи. Конечно, мне бы хотелось, чтобы «Спартак» показал хорошую игру и выиграл», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков за семь матчей. «Спартак» (11) располагается на шестой строчке.

