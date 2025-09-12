Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Сатурна» отреагировал на поражение команды от «БроукБойз» в Кубке России

Аудио-версия:
Спортивный директор «Сатурна» Сергей Балахнин прокомментировал поражение от «БроукБойз» (0:2) в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

«Для меня поражение от «БроукБойз» в Кубке России ничего не значит. Не скажу, что это какая-то серьёзная вещь, которую нельзя допускать. Часто в Кубке выходит второй состав, который проигрывает основному. В этом же нет никакого позора. Всё равно идёт процесс подготовки. «Сатурн» играет во Второй лиге, а у медийной команды есть ребята очень хорошего уровня. Я не вижу в этом никакой катастрофы, хотя я не сторонник медийного футбола.

Но почему медийные клубы не должны играть в Кубке? Они играют нормально, в этом нет ничего такого. Однако профессиональный клуб, по крайней мере у меня, вызывает больше интереса», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

