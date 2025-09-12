Вячеслав Караваев из «Зенита» выбрал лучшего правого защитника в истории футбола

Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев выбрал лучшего правого защитника в истории футбола. Он выделил бразильца Кафу, но в шутку назвал экс-игрока «Зенита» Александра Анюкова.

— Тебе нужно выбрать либо-либо, правый защитник, лучший в истории футбола. Кафу или Дани Алвес?

— Кафу.

— Кафу или Трент Александер-Арнольд?

— Да не, ну Кафу, конечно.

— Кафу или Хавьер Дзанетти?

— Кафу.

— Кафу или Карвахаль?

— Кафу.

— Кафу или Гари Невилл?

— Кафу, конечно.

— Кафу или Майкон?

— Кафу.

— Кафу или Кайл Уокер?

— Кафу.

— Кафу или Филипп Лам?

— Блин, ну ты сейчас с козырей пошёл (смеётся). Слушай, так как мне нравилось, вот опять же, рассказывая про Филиппа Лама, я на него так равняюсь. Я ещё недавно наткнулся, как Кафу, когда через кого-то мяч перебрасывал, вот это вот легендарное видео, он в «Роме» играл, когда он несколько раз там перебросил через защитника. Я думаю, ну всё равно по таланту, по такой игровой [составляющей], конечно, Кафу.

— Хорошо, а Кафу или Александр Анюков?

— Тут Геннадич, 100% Геннадич! (Смеётся), — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».